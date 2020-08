Die Polizei warnte am frühen Dienstagmorgen davor, im Raum Echternach verdächtige Personen mitzunehmen. In der Stadt fand am Morgen eine Polizeiaktion statt.

Polizeiwarnung für den Raum Echternach aufgehoben

Die Polizei warnte am frühen Dienstagmorgen davor, im Raum Echternach verdächtige Personen mitzunehmen. In der Stadt fand am Morgen eine Polizeiaktion statt.

(SC) - Am Dienstagmorgen hat die Polizei gegen kurz nach 6 Uhr eine Warnung herausgegeben. In Echternach hat am Dienstagmorgen eine Polizeiaktion stattgefunden, zu der die Polizei zu diesem Zeitpunkt allerdings noch keine genaueren Auskünfte geben kann. Bürger waren gebeten, keine verdächtigen Personen im Raum Echternach mitzunehmen. Hinweise zu auffälligen Personen in der Gegend sollten an die Notrufzentrale 113 weitergeleitet werden.

Wie die Polizei gegen 10 Uhr auf Nachfrage jedoch erklärte, sei die Polizeiaktion jedoch mittlerweile beendet und die Warnung aufgehoben.

05:50 Polizeiaktion in Echternach

Polizei bittet Bürger keine verdächtigen Personen in Echternach mitzunehmen. Sämtliche Hinweise betreffend auffällige Personen bitte an die Notrufzentrale 113. — Police Luxembourg (@PoliceLux) August 11, 2020





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.