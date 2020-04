Weil sie gegen die Ausgangseinschränkungen verstoßen hatten, flüchteten mehrere Personen am Mittwochabend vor der Polizei. Dabei wurde ein junger Mann verletzt.

Polizeiwagen kollidiert mit flüchtendem Radfahrer

(m.r.) - Im Zuge einer Covid-19-Kontrolle ist am Mittwochabend ein Polizeiwagen mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Gegen 18 Uhr näherte sich eine Polizeistreife in Mertert mehreren Personen, die sich in der Nähe eines Feldwegs beim Wasserlauf aufhielten. Der Verdacht lag nahe, dass sie gegen die derzeit geltenden Ausgangseinschränkungen verstießen. Als die Personen die Polizisten sahen, versuchten sie auf Fahrrädern zu flüchten. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen dem Polizeiwagen und einem jungen Mann. Er stürzte und zog sich leichte Schürfverletzungen zu.

Die Inspection générale de la police hat eine interne Untersuchung wegen des Zwischenfalls eingeleitet. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige erstellt.

