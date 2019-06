Mit über 170 km/h raste ein Autofahrer am Montag gegen 16.20 Uhr durch eine Polizeikontrolle im Tunnel Grouft in Richtung Luxemburg.

Polizeiwagen in Unfall verwickelt - Raser ermittelt

Der Raser, der sich am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, konnte dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung nach einem Zeugenaufruf ermittelt werden. Dies teilt die Polizei am Dienstag mit.



Mit über 170 km/h war er am Montag gegen 16.20 Uhr durch eine Polizeikontrolle im Tunnel Grouft in Richtung Luxemburg gerauscht. Der Fahrer missachtete die Haltezeichen der Beamten und durchbrach die Kontrolle. Auch als die Polizisten ihn mit Blaulicht und Sirene verfolgten, bremste der Fahrer nicht ab. Er bog in Richtung A1 ab und legte dabei ein gefährliches Fahrverhalten an den Tag.

Kurz vor dem Tunnel Cents war einer der Streifenwagen mit dem Auto eines unbeteiiligten Fahrers kollidiert. An beiden Wagen entstand Materialschaden, Personen wurden nicht verletzt.