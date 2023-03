Bei einer taktischen Trainingseinheit löste sich offenbar ein Schuss.

Verlorenkost

Polizeischülerin bei Zwischenfall verletzt

Tom RÜDELL Bei einer taktischen Trainingseinheit löste sich offenbar ein Schuss.

Am Dienstagnachmittag ist es bei einer taktischen Übung in der Polizeischule in Verlorenkost zu einem Zwischenfall gekommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine Polizeischülerin wurde dabei durch ein Geschoss an der Hand verletzt, so die Meldung.

Rekrutierung bei der Polizei: 750 Kandidaten für 200 Posten Die Rekrutierungskampagne der Polizei ist von einem überraschendem Erfolg gekrönt. Es haben sich mehr als dreimal so viele Kandidaten gemeldet, wie Ausbildungsposten zur Verfügung stehen.

Die Staatsanwaltschaft hat die Inspection générale de la police (IGP) beauftragt, die genauen Umstände und Hergänge des Zwischenfalls zu ermitteln.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.