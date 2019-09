In der Polizeidienststelle in Bad Mondorf werden vom 15. September an Bürger nur noch auf Anfrage empfangen.

Polizeirevier Mondorf: Klage auf Termin

Anne-Aymone SCHMITZ In der Polizeidienststelle in Bad Mondorf werden vom 15. September an Bürger nur noch auf Anfrage empfangen.

Im Thermalort an der französisch-luxemburgischen Grenze sind die Tage des Commissariat de proximité der Polizei mit den bisherigen Öffnungszeiten gezählt. Denn im Zuge der Polizeireform haben die Polizeidirektion und das Ressortministerium beschlossen, dass die Dienststelle an der Route de Remich nach dem 15. September, von montags bis freitags zwischen 7 und 21 Uhr, nur noch nach Terminvereinbarung geöffnet werden soll. Diese Ankündigung sorgt jedoch in der Gemeinde für Unmut. Probleme bei Öffnungszeiten

