Stabile Sicherheitslage

Polizeipräsenz im Norden bleibt konstant

Marc HOSCHEID In der Nordregion hat die Zahl der Polizeibeamten in den vergangenen Jahren nur minimal abgenommen.

Im gesamten Großherzogtum wird die öffentliche Sicherheitslage teils emotional diskutiert. Vor allem im ländlichen Raum haben die Bürger oft den Eindruck, dass die Zahl der Polizeibeamten in den vergangenen Jahren stetig abgenommen hat. Wie aus der Antwort von Polizeiminister Henri Kox (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten André Bauler (DP) hervorgeht, ist dies im Norden des Landes jedoch nur sehr bedingt der Fall.

So erklärt Kox, dass sich die Zahl der Polizeibeamten in der Region Norden vom Inkrafttreten des Polizeigesetzes am 18. Juli 2018 bis zum 31. Dezember 2021 von 184 auf 179 reduziert hat. Dies in den Kategorien B 1, C 1 und C 2. In derselben Zeitspanne sei die Zahl der Beamten im Kommissariat von Diekirch von 48 auf 45 gesunken. Von den 179 Polizisten sind derzeit zehn auf andere Dienststellen versetzt.

Bevölkerungszuwachs und Rekrutierungserfolg entscheidend

Vier Beamte befinden sich im Langzeitkrankenschein und sechs dürfen aus gesundheitlichen Gründen keinen Außendienst leisten. Für das erste Semester 2022 habe eine Person ihre Rentenansprüche geltend gemacht, „diese Person wird natürlich ersetzt“, heißt es in der Antwort des Ministers. Seit dem 1. Januar verfüge das Kommissariat Ettelbrück zudem über einen zusätzlichen Beamten. Die weitere Entwicklung hänge sowohl vom Bevölkerungszuwachs im Norden und den anderen Regionen als auch vom Rekrutierungserfolg bei der Polizei ab.

Mit Blick auf die tagtägliche Funktionsweise der Kommissariate ist es die Präzisierung, dass diese entweder über einen Zwei- oder Dreischichtbetrieb verfügen. Jene Zweigstellen, die im Zweischichtbetrieb funktionieren, müssen sowohl morgens als auch mittags eine Patrouille stellen, die Kommissariate mit drei Schichten müssen je nach Personalstärke derweil eine bis zwei Patrouillen gewährleisten.

Tagsüber mindestens neun Patrouillen

Das hätte zur Folge, dass der Bezirk Norden tagsüber über mindestens neun Patrouillen verfügt. In der Nacht und an den Wochenenden sind es mindestens fünf. Es könne jedoch durchaus vorkommen, dass dieses Minimum wegen Spezialdiensten nicht gewährleistet werden kann.

In den drei Jahren von 2020 bis 2022 sollen insgesamt 600 neue Polizisten angeworben werden. Aufgrund der erwartenden Abgänge würde dies bis 2023 einen Zuwachs von 130 Beamten bedeuten.

