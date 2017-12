(ham) - Heiligabend scheint in Luxemburg auf den ersten Blick größenteils ruhig verlaufen zu sein. Der Notruf hatte am frühen Sonntagmorgen lediglich einen Brand in Elvingen zu vermelden, während im Pressebulletin der Polizei nur zwei Vorfälle aufgelistet waren.



Einer dieser Vorfälle war bereits am frühen Sonntagmorgen. Gegen 6 Uhr war auf dem Theaterplatz in der Hauptstadt eine Frau angegriffen und ausgeraubt worden. Zwei Unbekannte hatten das Opfer in den Schwitzkasten genommen. Die Frau hatte daraufhin das Bewusstsein verloren. Die Diebe ergriffen daraufhin das Telefon und andere Gegenstände. Die Polizei wurde erst am späten Nachmittag in Kenntnis gesetzt.

An Heiligabend dann musste die Polizei am Bahnhof in Luxemburg eingreifen, nachdem ein Betrunkener gleich mehrere Gäste im Wartesaal beleidigt und belästigt hatte. Den Befehlen des Sicherheitspersonals wollte der Mann keine Folge leisten, so dass die Polizei gerufen wurde.



Zwei Unfälle an Weihnachten

Zwischen Hostert und Rambrouch ist am Montag kurz nach 13 Uhr ein Wagen von der Straße abgekommen und in einem Feld gelandet. Der Notruf spricht von einem Verletzten.



Zwei Personen wurden hingegen bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Wagen auf der RN4 zwischen Esch/Alzette und Audun-le-Tiche verletzt. Vor Ort waren die Einsatzkräfte aus Esch/Alzette. Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr.