(nas) - „Bis auf Weiteres leider keine Führung“, heißt es auf der Internetseite der Vereinigung Le Musée de la Police grand-ducale. Besichtigungen durch die eröffnete Ausstellung dürfen seit Dezember 2016 nicht mehr organisiert werden, da das Gebäude an der Ecke zur Rue Marie et Pierre Curie in der Hauptstadt als baufällig ausgewiesen wurde. Hinter den verschlossenen Mauern verblasst seitdem die Geschichte von Gendarmerie und Polizei. Aufgeben wollen die Verantwortlichen aber nicht.

„Es ist einfach unverständlich, dass wir keine Führungen mehr durch das Gebäude machen dürfen“, sagt Charles Manderscheid, Vorstandsmitglied der Vereinigung ...