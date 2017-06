(C./dco/rar) - Am Montag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Autounfall in Friedhaff bei Diekirch. Fünf Personen wurden leicht verletzt. Auf der Höhe des Sidec-Recydlinghofs waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Rettungskräfte aus Diekirch und Ettelbrück waren im Einsatz.

+++ Bei einem Verkehrsunfall in der Rue de la Gare wurde am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in Oberkorn eine junge Frau schwer verletzt. Ein junger Mann machte eine Spritztour mit dem Wagen der Frau, die bei ihm zu Besuch war. Als er zurückkam, wartete die Frau zusammen mit einer Freundin vor dem Haus.

Der Mann verlor die Kontrolle über den Wagen und stieß gegen eine der Frauen, die an einer Mauer standen. Dabei wurde die junge Frau schwer am Bein verletzt. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss und hatte keinen Führerschein. Die Frau musste im Klinkum Esch notoperiert werden.



+++ Zu einem Diebstahl kam es im Laufe des gestrigen Tages: in der hauptstädtischen Rue Andre Chevalier stahlen bisher Unbekannte beide Nummernschilder (PH 6666) eines schwarzen Audi A6, der auf einem Parkplatz abgestellt war.

+++ In der hauptstädtischen Rue du Fort Wallis fügte eine Frau ihrem "Freund" gegen 0.15 Uhr eine tiefe Fleischwunde am Arm zu. Die Frau flüchtete anschließend, konnte aber durch die Polizei aufgegriffen werden.

+++ Zudem meldete die Polizei mehrere Schlägereien: Auf dem Parkplatz am Differdinger Bahnhof schlugen sich zwei Personen angeblich um eine Parklücke. In Hollerich stritten sich drei Frauen und ein Mann, in Rosport wurde eine Frau von einem Mann geschlagen, die ihm bei einer Veranstaltung ein Bier übergegossen hatte, und in den Rives de Clausen gingen gleich 15 Personen aufeinander los.