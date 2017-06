(C./dco) - In der Nacht von Pfingstsonntag auf Montag wurde in Ehleringen eine Kellerin überfallen. Nachdem die Servicekraft gegen 1.45 Uhr in der Gaststätte in der Route d'Esch Feierabend gemacht und die Gastwirtschaft abgeschlossen hatte, wurde sie auf dem Weg zu ihrem Auto von einem Mann überfallen.



Der Täter hielt ihr eine Pistole an den Kopf und befahl ihr in französischer Sprache, das Geld zu übergeben. Anschließend zwang er sie, die Tür zur Gaststätte wieder zu öffnen, wo sie ihm die Tageskasse übergeben musste. Anschließend flüchtete der Täter in Begleitung einer weiteren Person, die zuvor nicht in Erscheinung getreten war.



Die Beschreibung des Täters: der schlanke, etwa 1,82 Meter große Mann sprach Französisch mit Akzent. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Bandana verschleiert. Er war dunkel gekleidet und trug die Kapuze einer Trainingsjacke über dem Kopf. Zeugen sollen sich beim CI Esch-Alzette oder beim Notruf 113 melden.