(mth) - Alkohol am Steuer gehört wohl zu den häufigsten Delikten, mit denen sich die Polizei tagtäglich beschäftigen muss, wie der Polizeibericht am Mittwoch erneut zeigte. Drei Füherscheine mussten entzogen werden, in einem Fall war dies nicht möglich, da der Fahrer ohnehin keinen Schein besaß.

In der Route de Luxembourg in Schieren bemerkte eine Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen gegen 1 Uhr einen Autofahrer, der in Richtung Ettelbruck fuhr und plötzlich auf die Gegenfahrbahn steuerte. Anschließend habe er "einige bedenkliche Fahrmanöver getätigt", wie die Polizei es ausdrückte. Die Beamten stoppten den Wagen und forderten den Fahrer dazu auf, einen Alkoholtest durchzuführen. Da der Mann jedoch nicht in der Lage war, den Test auszuführen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige sowie ein provisorisches Fahrverbot erstellt.

Völlig dicht und aggressiv

Am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr stieß eine Fahrerin in der Rue de la Libération in Düdelingen gegen ein geparktes Auto. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Da die Fahrerin der Polizei gegenüber aggressiv wurde und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde sie in Passagearrest untergebracht. Auch hier folgten eine Strafanzeige und die Zustellung eines Fahrverbotes.

Kurze Zeit später verlor gegen 19.30 Uhr ein Autofahrer in der Rue de l'Egalité in Luxemburg-Stadt die Kontrolle über sein Auto und raste in einen geparkten Wagen. Der Unfallwagen drehte sich um die eigene Achse und kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest fiel positiv aus, der Führerschein wurde eingezogen.

Bei einer Verkehrskontrolle in Pommerloch wurde schließlich in der Nacht zum Mittwoch kurz nach Mitternacht ein im Ausland angemeldetes Auto gestoppt. Bei den Überprüfungen wurde festgestellt, dass der Wagen nicht angemeldet war und der Fahrer infolge eines totalen Punkteverlustes in Frankreich keinen gültigen Führerschein mehr besaß. Der Wagen wurde sichergestellt, gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige erstellt.