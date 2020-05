Die Rückkehr zur Normalität gilt jetzt auch für die Arbeit der Polizeikommissariate.

Polizeikommissariate wieder geöffnet

Jacques GANSER Die Rückkehr zur Normalität gilt jetzt auch für die Arbeit der Polizeikommissariate.

Seit disem Montag sind sämtliche Polizeikommissariate wieder geöffnet. Allerdings muss ein Termin im Voraus beantragt werden. Die Polizeikommissariate in der rue Pierre et Marie Curie in Luxemburg Stadt sowie jene in Esch/Alzette, in Diekirch und in Grevenmacher können auch ohne Termin aufgesucht werden, dies 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche. das Tragen einer Maske ist in jedem Fall Vorschrift.

