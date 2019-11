In Findel wurde der Öffentlichkeit am Freitagnachmittag der erste von zwei neuen Polizeihubschraubern vorgestellt. Es handelt sich dabei um Militärhelikopter der neuesten Generation.

Polizeihubschrauber offiziell vorgestellt

Steve REMESCH

Ab Januar 2020 sollen die beiden neuen Polizeihubschrauber vom Typ Airbus H145 M ihren Dienst aufnehmen. Der erste Helikopter war bereits am 24. Oktober in Findel gelandet. Am Freitag wurde er nun feierlich von Airbus an die Luxemburger Polizei übergeben. Der zweite soll noch vor Jahresende folgen.



Das neue Fluggerät ist ein großer Fortschritt im Vergleich zum bisherigen Polizeihelikopter MD902, der nun nach 15 Dienstjahren abgelöst wird.

Erst 2016 wurde mit den Vorbereitungen begonnen, um gemeinsam mit der Nato Support and Procurment Agency NSPA, der Armee und Airbus einen Hubschrauber zusammenzusetzen, der auf die spezifischen Luxemburger Bedürfnisse ausgerichtet ist. Wie der Minister für Innere Sicherheit, François Bausch, am Freitagnachmittag in Findel hervorhob, erfolgte dies in einer Rekordzeit.



Die beiden neuen Polizeihubschrauber, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, sind absolut baugleich und variabel zusammensetzbar, sodass sie auch vielseitig einsetzbar sind.



Sie verfügen über verschlüsselte Funk- und Datenübertragung, sind nachtflugtauglich und mit Infrarotkameras ausgestattet. Die von den Hochleistungskameras aufgenommenen Bilder können, direkt an die Einsatzzentrale und mobile Kommandoeinheiten übertragen werden.



Die Ausführung erlaubt es, Truppen aufzunehmen, ohne, dass der Helikopter landen muss und eine Seilwinde ermöglicht es, Lasten zu heben. Die Hubschrauber sind nicht mit Waffen ausgestattet. Sie verfügen aber über die notwendigen Vorrichtungen, damit dies bei Bedarf geschehen kann.

Wie in einem offiziellen Schreiben hervorgehoben wird, wurden die Hubschrauber vom Verteidigungsministerium für die zukünftigen Bedürfnisse der Armee angeschafft. Sie könnten allerdings eben auch jene der Polizei und anderer Behörden abdecken.



Die Hubschrauber sind bei Luxembourg Air Ambulance stationiert und werden bis 2023 von deren Piloten geflogen und von deren Fachpersonal gewartet. Die Armee wird darüber hinaus selbst Piloten rekrutieren und diese im Ausland über mehrere Jahre ausbilden.