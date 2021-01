Die Polizei sucht nach zwei Männern, die an Halloween mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld an mehreren Bankautomaten abhoben.

Lokales 3

Polizeifahndung nach Kredikartendiebstahl

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die an Halloween mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld an mehreren Bankautomaten abhoben.

(SC) - Im Zusammenhang mit einem Kreditkartendiebstahl fahndet die Polizei derzeit nach zwei Männern, die am 31. Oktober mit der gestohlenen Karte an Bankautomaten in Differdingen, Beles und Schifflingen Geld abgehoben haben. Wer die beiden Männer wiedererkennt, Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, oder sonstige zweckdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Nummer (+352) 244-531000 oder per E-Mail (police.differdange@police.etat.lu) bei der Polizeidienststelle Differdingen zu melden.

Weitere Nachrichten aus dem Ressort Lokales finden Sie hier.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Polizei Foto: Polizei Foto: Polizei





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.