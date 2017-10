(mth) - In der Hotelfachschule "Lycée Technique Hotelier Alexis Heck" in Diekirch kam es am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall, wie RTL am Nachmittag meldete. Ein Schüler, dem laut Polizei ein Disziplinarverfahren an der Schule drohte, wurde ausfallend, randalierte und bedrohte das Personal der Schule.

Die Schulleitung verständigte daraufhin die Polizei, die jedoch bei ihrem Eintreffen feststellen musste, dass der Schüler bereits die Schule verlassen hatte.

Die Polizei konnte den Gesuchten später ausfindig machen und vernehmen. Ob der Zwischenfall strafrechtliche Konsequenzen haben wird, ist noch nicht bekannt.