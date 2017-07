(str) - Wer in Zeiten von Schwerkriminalität und Terrorismus Spezialkräfte der Polizei im Einsatz sieht, der geht intuitiv von einer Gefahrenlage aus. So erreichten das "Luxemburger Wort" am Mittwochmittag zahlreiche Meldungen von einem Polizeieinsatz in der Hauptstadt.



In Höhe der Badanstalt hatten am späten Vormittag vermummte und schwerbewaffnete Polizisten am Boulevard Royal Stellung bezogen. Im Einsatz war auch das neue gepanzerte Einsatzfahrzeug der "Unité Spéciale" vom Typ Lenco Bearcat. Über dem Geschehen kreiste zudem ein Polizeihubschrauber.

Wie vor Ort nachzuvollziehen war, hat die Spezialeinheit am Mittwoch einen Werttransport von und zur Zentralbank am Boulevard Royal gesichert. Die Escorte von Geldtransporten mit hohem Wert zählt zu den regulären und regelmäßigen Aufgaben des Sondereinsatzkommandos der Polizei. Der Einsatz am Mittwoch hatte jedoch vor allem wegen seiner mehrstündigen Dauer besondere Aufmerksamkeit erregt.



Wie dem Jahresbericht der Polizei zu entnehmen ist, haben mobile Einheiten 2016 drei Geldtransporte und einen Kunsttransport abgesichert.