Polizeibilanz: 140 Corona-Kontrollen am Tag

Pierre SCHOLTES Die Polizei zieht Zwischenbilanz nach einer Woche weiterer Lockerungen. Ein Verstoß wurde am häufigsten geahndet.

Seit einer Woche sind die Terrassen wieder geöffnet und seit vergangenem Freitag dürfen Restaurants und Cafés auch drinnen wieder Gäste empfangen. Für die Polizei ist das Grund genug, um am Mittwoch eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Zwischen dem 25. Mai und dem 31. Mai haben die Einsatzkräfte der Polizei, laut eigenen Aussagen, rund 140 Kontrollen am Tag durchgeführt. Dabei musste ein Verstoß besonders oft geahndet werden: Das Nicht-Tragen einer Maske. Im Schnitt musste dieses Vergehen etwa 15-Mal am Tag protokolliert werden.

Bei der Kontrolle von Gaststätten und Terrassen hätten die Polizeibeamten Wert auf Prävention und Sensibilisierung gelegt, so die Polizei in einem Schreiben. Im Zweifelsfall hätte man das Gespräch mit dem Betreiber gesucht. Insgesamt wurden hier nur zwei Verstöße wegen Nicht-Beachtung der Öffnungszeiten geahndet.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal an die weiterhin geltenden Bestimmungen. So bleibt die Zahl an Gästen, die zu Hause empfangen werden können, weiter auf sechs Personen beschränkt. In der Öffentlichkeit gilt weiterhin eine Obergrenze von 20 Personen. Verstöße können mit einem Bußgeld von 145 Euro bestraft werden.

