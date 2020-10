Die Police grand-ducale meldet verschiedene Straftaten in der Nacht zum Sonntag.

Polizeibericht: Schlägereien, Trickdiebstahl, Handyraub

Diebstahl, Nötigung

An der Bushaltestelle beim Centre Attert in Bartringen wurden gegen 20.30 Uhr am Samstagabend zwei junge Leute von vier Personen auf Luxemburgisch angesprochen und unter Drohungen aufgefordert ihre Mobiltelefone und eine Basecap auszuhändigen. Nachdem sie die Sachen übergeben hatten, konnten die Opfer sich in Sicherheit bringen. Später wurde ein Telefon bei der Sporthalle aufgefunden. Verschwunden bleibt ein Iphone 11 und eine Basecap der Marke Gucci mit roten Streifen an den Seiten.

Bei den Tätern handelt es sich um drei dunkelhäutige und eine weiße Person im Alter von 16-22 Jahren. Einer der Täter war von korpulenter Statur und trug Rastalocken, die er zum Zopf zusammen gebunden hatte, die Spitzen waren blond gefärbt. Ein weiterer dunkelhäutiger Täter war dünn und etwa 1,80 m groß, er trug eine Louis-Vitton-Mütze und einen dunklen Jogginganzug. Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden. Der vierte Täter, von heller Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpulli und einen schwarzen Mundschutz. Eventuelle Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Capellen oder dem Notruf 113 melden.

Schlägereien

Anrufer melden nach Mitternacht diverse Schlägereien in Clausen. Ein Mann, der die Polizei verständigte, wurde zusammengeschlagen, konnte sich aber in ein Taxi flüchten. Die mutmaßlichen Täter konnten später aufgrund der Beschreibung festgenommen werden. An einer Kneipe ging eine Glasscheibe zu Bruch.

Auch in Weiswampach wurde ein Mann geschlagen, nachdem er versucht hatte, eine Schlägerei zu verhindern. In Sassenheim randalierte eine betrunkene Person im Flüchtlingsheim und beschädigte das Mobiliar.

Versuchter Einbruch

Ein Mann staunte nicht schlecht, als am Samstag gegen 22.20 zwei Einbrecher in seinem Wohnzimmer standen. Der Kläger sperrte sich in Panik in der Toilette ein. Die Einbrecher flüchteten, ließen aber ein Messer im Wohnzimmer zurück.

Trickdiebstahl

Am Samstagmorgen kam es in Luxemburg, Kreuzung Avenue de la Gare und rue Glesener, gegen 11 Uhr zu einem Trickdiebstahl. Die Klägerin hatte ihren Wagen neben der Kreuzung abgestellt, als mehrere dunkelhäutige junge Männer in französischer Sprache sie nach dem Weg fragten und ablenkten. Später bemerkte das Opfer, dass einer der Männer ihre Handtasche vom Rücksitz des Wagens entwendet hatte.

