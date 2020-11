Die Nacht auf den 1. November war für die Polizei von mehreren Einsätzen geprägt.

Polizeibericht: Raser, Arrest und Einbrüche

(TJ) - Die Nacht auf den 1. November war für die Polizei von mehreren Einsätzen geprägt.

Raser

In der Nacht auf Sonntag wurde der Polizei gegen 4.15 Uhr ein Auto gemeldet, das mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit in Differdingen unterwegs sei. Eine Streife nahm die Verfolgung des teilweise über 100 km/h schnellen Fahrers auf und konnte ihn schließlich auf der A13 stoppen. Sein Führerschein wurde eingezogen und Protokoll erstellt.

Hitzköpfe

Bereits gegen 23.30 Uhr musste die Polizei in der Rue Michel Rodange in Luxemburg eingreifen. Eine Frau hatte gemeldet, dass ein Mann im Zuge eines Streits mit einem Messer gedroht hatte. Die Beamten legten den Streithahn in Handschellen, worauf ein anderer Mann sich echauffierte, die Polizisten anschrie und aufdringlich wurde. Er musste zurückgedrängt werden. Das Messer wurde sichergestellt, der Mann kam in Arrest.

Zwei Einbrüche

Im Laufe des Samstagabends drangen Einbrecher in ein Haus in Berdorf „An der Heschbéch“ ein. Sie waren durch ein Küchenfenster eingestiegen und durchwühlten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie unter anderem Schmuck und Bargeld. In der Rue des Champs in Bartringen gelangten Ganoven in ein Haus , indem sie im Wohnzimmer eine Terrassentür einschlugen.

In beiden Fällen wurde die Spurensicherung der Polizei mit einer Untersuchung de Tatortes beauftragt.

