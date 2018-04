Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der luxemburgischen und der französischen Polizei konnten nach dem Überfall eines Uhrengeschäftes schnell Tatverdächtige festgenommen werden.

Polizeiarbeit ohne Grenzen

(SH) - Die Luxemburger Polizei hatte vor dem bewaffneten Überfall auf ein Uhrengeschäft am 20. März in der Hauptstadt keine Kenntnis darüber, dass sich eine potenzielle Verbrecherbande aus Frankreich auf dem Weg nach Luxemburg befinde. Dies bestätigt Etienne Schneider, Minister für Innere Sicherheit, nun nochmals auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Gilles Roth. Auch hätten die Luxemburger Ordnungskräfte keine Information darüber gehabt, dass die Verdächtigen zum Zeitpunkt der Tat in Frankreich unter Observation standen.

Luxusuhren im Visier

Der Minister erklärt weiter, dass in Luxemburg eine systematische Beobachtung von Personen im Rahmen einer Ermittlung nur von der Staatsanwaltschaft oder einem Untersuchungsrichter angeordnet werden kann. Im allgemeinen Sprachgebrauch würde jedoch oft von Aufsicht gesprochen, wenn eine Person aufgrund ihres Verhaltens den Ordnungskräften aufgefallen sei, ohne dass eine systematische Beobachtung angeordnet worden sei.

Verhaftung binnen 24 Stunden

Nach dem Überfall habe die Luxemburger Polizei ihren Kollegen aus Frankreich, Deutschland und Belgien alle zur Verfügung stehenden Infos übermittelt, damit diese sich an der Suche nach den Flüchtigen beteiligen konnten.

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden aus Luxemburg und Frankreich habe schlussendlich denn auch dazu geführt, dass die mutmaßlichen Täter innerhalb von weniger als 24 Stunden verhaftet werden konnten.

