(rc) - Trotz des guten Wetters und des leichten Berufsstaus, hat die Polizei in Howald alle Hände voll zu tun. An der Ausfahrt der A3, am „Rond-Point Gluck“ und am Fuße des Tunnels Richtung Bonneweg sind insgesamt 15 Polizeibeamte vom „Service d'Intervention Routière (SIA)“, CP Hesperingen, CP Bonneweg und SRPR Esch/Alzette im Einsatz. Ziel ist es an diesem sonnigen Donnerstagmorgen „die Aufmerksamkeit der Medien und der Automobilisten zum Thema Verkehrssicherheit zu ergattern“, so Thierry Fehr, Kommandant der Verkehrspolizei (UCPR). Zweck einer solchen Kontrolle sei ja nicht das Ausschreiben dutzender Geldstrafen ohne in Zukunft die Hinsicht auf eine Verbesserung des Verkehrsverhaltens zu haben.



Am von der TISPOL organisierten „Project Edward Day“, dem europaweiten Tag ohne einen Verkehrstoten, entscheidet sich die Luxemburger Polizei hauptsächlich die Autofahrer ins Visier zu nehmen, die eine Vorliebe fürs Telefonieren am Steuer haben. „Neben dem Alkohol und der zu hohen Geschwindigkeit, ist das Handy die größte Ablenkung“, beteuert Thierry Fehr. Ironischerweise begann der Edward-Tag in Luxemburg schon vor der Kontrolle in Howald mit einer traurigen Nachricht: Einen Verkehrstoten in der Hauptstadt. Eine 46-jährige Frau wurde in der Avenue Amélie von einem Lastwagen erfasst und erlag noch an der Unfallstelle an den schweren Verletzungen.



„Mit einem klaren Röntgenblick, oft aus einigen Metern Entfernung durch das Autofenster hindurch, erkennen ob der Fahrer den Sicherheitsgurt trägt und ob er nicht gerade mit dem Handy spielt, das muss man sich natürlich auch antrainieren“, so Brigadenchef Mike Fannoy. Einige der jungen Gesetzeshüter, die an dieser Stelle die vorbeifahrenden Wagen stoppen, begannen erst diese Woche ihre Polizeikarriere.

Insgesamt wurden in der heutigen Kontrolle 16 Autofahrer mit einem Mobiltelefon erwischt und sieben fuhren ohne Sicherheitsgurt. In beiden Fällen bekamen die jeweiligen Automobilisten Geldstrafen von 145 Euro und es wurden ihnen 2 Punkte vom Punkteführerschein entzogen. Ein weiterer Fahrer hatte keine Papiere dabei und musste 24 Euro Bußgeld zahlen. Zuletzt ging auch noch ein Fahrer ins Netz, der ein unlesbares Kennzeichen am Auto trug. Dieser ältere Herr musste eine Geldstrafe von 49 Euro hinlegen.



Jährlich sterben circa 30 Menschen auf den Luxemburger Straßen. Die Zahl der Verletzten lag 2016 bei rund 250. Regelmäßige Präventionskampagnen und punktuelle Kontrollen sollen diese Zahlen in Zukunft senken.