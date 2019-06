Bei der Journée de la Police in Mersch zeigten sich die Sicherheitskräfte am Sonntag in voller Bandbreite.

Polizei zum Anfassen

(str) - Groß war der Andrang am Sonntag bei der Journée de la police am Park in Mersch. Alle zwei Jahre lädt die Polizei an einem anderen Ort zu ihrem Fest ein, um ihre Arbeit und ihre Angebote für den Bürger in voller Bandbreite in einem ungezwungenen Ambiente vorzustellen.



„Der Tag der Polizei bietet den Beamten die Möglichkeit, ihre alltägliche Arbeit vorzustellen und den Besuchern Rede und Antwort zu stehen“, führt Polizeisprecher Frank Stoltz aus. „Darüber hinaus ist es aber auch die Gelegenheit den Kindern, den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen die Berührungsängste gegenüber der Polizei zu nehmen.“



15 Sie sind normalerweise nur in der Ferne und am Himmel zu sehen. Stehen die Polizeihubschrauber nun einmal leicht zugänglich am Boden, werden sie schnell zum Publikumsmagneten. Fotos: Pierre Matgé

Der Kontakt und die Nähe zum Bürger stünden stets im Vordergrund und die Rückmeldungen seien immer sehr positiv. „Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Menschen hier Dinge zu sehen bekommen, die es sonst nicht zu sehen gibt“, betont Frank Stoltz.



Das reiche von Spezialfahrzeugen, Hubschraubern und Einsatzwagen aus dem In- und Ausland bis hin zu Vorführungen von Hundestaffeln und anderen Experten. Wo 2021 der nächste Polizeitag stattfindet, ist noch nicht bekannt.