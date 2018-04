Polizei zieht Alkohol- und Drogensünder aus dem Verkehr

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hat die Polizei vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die entweder unter Drogen- oder unter Alkoholeinfluss am Steuer ihres Wagens erwischt wurden.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hat die Polizei vier Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die entweder unter Drogen- oder unter Alkoholeinfluss am Steuer ihres Wagens erwischt wurden.

Marihuana-Tütchen im Auto



So war Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der hauptstädtischen Rue Notre Dame gegen 17 Uhr am Montag eine Wagen aufgefallen, der mit 36 bei erlaubten 20 km/h unterwegs war ...