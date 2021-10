Am Freitag und Samstag wurde in dem Lokal zu lange gefeiert - die Polizei griff ein.

Sperrstunde missachtet

Polizei zeigt Disko-Betreiber in Belval an

(LW) - Ein Betreiber einer Diskothek in Esch-Belval ist wegen Missachtung der Sperrstunde von der Polizei angezeigt worden.

In der Nacht zum Sonntag waren kurz nach 1 Uhr noch zirka 200 Gäste in dem Lokal anwesend, obwohl der Betreiber keine Genehmigung für eine „Nuit blanche“ besaß. Als die Beamten den Verantwortlichen die gesetzlichen Bestimmungen erklärten, wurde der Betrieb eingestellt und die Gäste mussten nach Hause gehen.

Laut Polizei hatte der Betreiber des Clubs bereits am Vorabend die Sperrstunde missachtet. Am Samstagmorgen waren gegen 1.40 Uhr noch 100 bis 150 Feiernde in den Innenräumen anwesend. Auf Anweisung der Polizei mussten die Besucher das Lokal daraufhin verlassen. In beiden Fällen wurde gegen den Betreiber Protokoll erstellt. Die Entscheidung, ob es zu einem Strafverfahren kommt, liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.

In Esch/Alzette dürfen Bars und Clubs nur mit einer Genehmigung der Stadtverwaltung länger als 1 Uhr morgens offen halten.

