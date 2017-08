(mth) - Die Polizei hat am Montagabend vor einer Welle von Fahrrad-Diebstählen gewarnt, die sich in den vergangenen Tagen vor allem in der Hauptstadt sowie im Süden des Landes ereignet haben. Seit vergangenem Mittwoch wurden insgesamt neun Fahrräder gestohlen. Die Diebe kamen in allen Fällen bis auf einem ungeschoren davon.

Zwischen Mittwoch und Freitag wurde ein Moutainbike der Marke Scott Aspelt 950 von rot-schwarzer Farbe aus dem Fahrradraum eines Mehrfamilienhaus in Luxemburg, rue de la Toison d'Or gestohlen. Am vergangenen Freitag wurde an den Fahrradstellplätzen am Hauptbahnhof Luxemburg ebenfalls ein Mountainbike gestohlen. Ein unbekannter Täter durchtrennte das Sicherheitsschloss mit welchen das Fahrrad gesichert war und flüchtete dann mit diesem. Den Sattel, welches mit einem weiteren Schloss befestigt war, ließ der Täter zurück.

Bei dem Versuch, in der Rue de La Gare in Leudelingen ein Fahrrad zu stehlen, wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein Dieb von einem Zeugen überrascht. Der Tatverdächtige ergriff die Flucht, doch der Zeuge benachrichtigte die Polizei und nahm anschließend die Verfolgung auf. Der Dieb konnte zu Fuß in einem Feldweg in Richtung Schlewenhof gesichtet und anschließend gestellt werden. Das Fahrrad wurde an den rechtmäßigen Besitzer rückerstattet. Im Laufe der Untersuchung konnte dem Festgenommenen ein weiterer Fahrraddiebstahl zugeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein.

Ebenfalls am Freitag wurde ein E-Bike der Marke Spezialized Turbo vor dem Eingang des Krankenhauses in Kirchberg gestohlen. Zwischen Samstag und Sonntag wurde in der Avenue de la Libération in Schifflingen über Nacht ein Kinderfahrrad von roter Farbe aus dem Vorgarten eines Hauses gestohlen. Im selben Zeitraum wurde an der Ecke Grand-Rue/Rue du Marché aux Herbes in der Hauptstadt ein Fahrrad der Marke Ghost von grauer Farbe entwendet.

Am Sonntag schließlich kam zu drei weiteren Diebstählen. In Esch/Alzette wurde in der Rue du Commerce ein vor einem Haus abgestelltes Mountainbike von rot-oranger Farbe gestohlen. In Luxemburg-Stadt wurde in der Groussgaass aus einem Keller ein Citybike von grauer Farbe entwendet. Ein weiteres Fahrrad wurde am Sonntag am Bahnhof in Mamer gestohlen, hier handelte es sich um ein Fahrrad KTM Ultra von orange-schwarzer Farbe.

Die Polizei hat auf ihrer Webseite Tipps zur Vorbeugung von Fahrrad-Diebstählen online gestellt.