Polizei warnt vor Trickdieben

Zwei Trickdiebe verschafften sich am Montag Zugang zum Haus einer älteren Frau und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei warnt nun vor solchen Betrügern.

(SH) - Böse Überraschung für eine ältere Frau am Montag. Gegen 13 Uhr hatten zwei Männer an der Tür ihres Hauses in der Route de Longwy in Bartringen geklingelt. Unter Angaben falscher Tatsachen baten sie die Frau um eine größere Geldsumme. Dieser Bitte kam die Frau jedoch nicht nach. Als sie die Besucher abweisen wollte, bat einer der Männer um Wasser.

Die Frau begab sich daraufhin in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen. Dies nutzten die Männer, um ins Haus zu gelangen. Einer von ihnen bedrohte die Frau, der andere suchte nach Wertgegenständen. Mit der Beute verließen die Männer dann nacheinander das Haus und flüchteten in Richtung eines Einkaufszentrums.



Einer der Männer war etwa 28 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, hatte einen Bartansatz und trug einen grauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans und Turnschuhe. Der andere war rund 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur und trug eine Brille, ein dunkles T-Shirt und eine Trainingshose. Beide Männer waren von dunkler Hautfarbe. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Montag auch in Monnerich. In seiner Garageneinfahrt wurde ein Mann von zwei weiteren Männern erst nach Kleingeld, dann nach Wasser gefragt. Der Bewohner wurde jedoch weder bedroht, noch angegriffen. Auch wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts aus dem Haus gestohlen.



Keine Chance den Betrügern



Die Polizei rät, unter keinen Umständen fremde Personen ins Haus zu lassen. Sollte jemand auf dem Grundstück auftauchen, der dringend Hilfe benötigt, ist der Notruf (113) zu alarmieren. Auch sollten Personen aus dem Umfeld, insbesondere ältere Menschen, auf Gefahren durch Betrüger oder Diebe aufgeklärt werden.



Weiter gilt es, Türspione, Fenster oder Gegensprechanlagen zu nutzen, bevor die Tür geöffnet wird. Pakete für die Nachbarn sollten nur angenommen werden, wenn dies zuvor abgesprochen wurde. Auch sollte man keine Handwerker eintreten lassen, die man nicht selbst bestellt hat. Mit Colportage-Aufklebern kann man darauf hinwesen, dass man Haustürgeschäfte ablehnt. Auch gilt es, sich stets einen Ausweis zeigen zu lassen.