Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche

Vorsicht, Betrüger am Werk: Durch eine Zahlungsaufforderung wollen sie ihre Opfer dazu bringen, eine kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen - und so abkassieren.

(SH) - Durch gefälschte Schreiben versuchen derzeit Betrüger Geld zu machen. Diesmal haben sie vor allem Betriebe im Visier. Der Polizei wurden mehrere Briefe gemeldet, die scheinbar im Auftrag einer französischen öffentlichen Verwaltung an die Empfänger adressiert wurden und eine Zahlungsaufforderung enthalten. In dem Brief ist eine Telefonnummer vermerkt, unter dieser wird der Anrufer jedoch in die Warteschleife eines kostenpflichtigen Telefondienstes umgeleitet.



Die Polizei weist darauf hin, dass die Nummer unter keinen Umständen angerufen werden soll ...