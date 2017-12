(ham) - Ganoven haben an Weihnachten in Lamadelaine versucht, unbekümmerte Autofahrer abzuzocken. Zwei in Schwarz gekleidete Unbekannte waren in einem schwarzen Audi unterwegs und versuchten, Autofahrer zum Halten aufzufordern. Auf dem Armaturenbrett hatten sie ein Blaulicht abgelegt.







Dabei gelang es ihnen, mindestens einen Fahrer per Haltezeichen rechts auf die Pannenspur zu drängen. Beide trugen eine Schussweste mit der Aufschrift "Police". In französischer Sprache erklärten sie dem Fahrer, dass er keine ordentliche Winterreifen aufgetragen habe und nun ein Strafgeld zahlen müsse. 150 Euro übergab das Opfer, erhielt aber keine Quittung. Anschließend stiegen die vermeintlichen Polizisten wieder in ihr Fahrzeug und fuhren in Richtung Belgien davon.





In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass alle Beamten luxemburgisch sprechen und sich jederzeit mit einem Dienstausweis zu erkennen geben können.