(SH) - In Düdelingen waren am Mittwochmorgen falsche Polizisten unterwegs.



Kurz nach 9 Uhr gab sich ein Mann in der Rue de Hellange an einer Wohnungstür als Polizist aus. Er zeigte eine Visitenkarte und bat in französischer Sprache um Einlass, um der Bewohnerin Fragen stellen zu können. Diese erwiderte jedoch, dass luxemburgische Beamte Luxemburgisch sprechen, schloss die Tür und verständigte den Notruf. Der Mann trug schwarze Kleidung und eine schwarze Kappe.

Gegen 11.30 Uhr wurde ein weiterer Vorfall gemeldet, diesmal in der Rue Schiller. Erneut gab sich ein Mann als Polizist aus und forderte Einlass in die Wohnung, um Untersuchungen durchzuführen. Nachdem er versuchte, die ältere Frau zu Seite zu drücken, um in die Wohnung zu gelangen, setzte sich diese zur Wehr.



Der Polizei zufolge, sei es möglich, dass es sich in beiden Fällen um die selbe Person handelt.



