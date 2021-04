Auch in der vergangenen Woche musste die Polizei aufgrund der speziellen Regelungen eingreifen.

Polizei verwarnt 190 Personen bei Corona-Kontrollen

Auch in der vergangenen Woche musste die Polizei aufgrund der speziellen Regelungen eingreifen.

Während der vorigen Woche hat die Polizei im Rahmen der Corona-Bestimmungen rund 260 Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus standen neben den Regeln zur Ausgangssperre (rund 90 Prozent der Kontrollen) und Menschenansammlungen auch die Überprüfung der sanitären Konzepte in Einkaufszentren sowie sonstiger gewerblicher Aktivitäten.

So wurden während des genannten Zeitraums 190 Personen gebührenpflichtig verwarnt. Von den Verwarnungen, waren rund 70 Prozent auf den Verstoß gegen die Ausgangssperre zurückzuführen.

Zudem mussten die Beamten in 30 Fällen Protokoll bzw. Bericht wegen Nicht-Einhaltung der sanitären Vorschriften an die zuständigen Behörden erstellen, dies unter anderem wegen Verstößen durch Minderjährige in Zusammenhang mit größeren Ansammlungen von Personen.

