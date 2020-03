Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr steuerten Unbekannte einen Lieferwagen ins Schaufenster eines Ladens in der Oberstadt.

Lokales 5

Polizei veröffentlicht Täterfotos nach versuchtem Überfall

Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr steuerten Unbekannte einen Lieferwagen ins Schaufenster eines Ladens in der Oberstadt.

(mth/DL/str) - Nach dem versuchten Überfall am Donnerstagvormittag in der Hauptstadt hat die Polizei am Nachmittag nun erste Fotos von Überwachungskameras veröffentlicht. Darauf ist insbesondere einer der Täter ohne Maskierung zu erkennen. Dieser Mann steuerte das Täterfahrzeug gegen die Geschäftsfront. Der zweite Täter stand daneben.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Fotos: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Polizei Fotos: Polizei Fotos: Polizei Fotos: Polizei Fotos: Polizei

Wer Hinweise zu den Täter, zum Fahrzeug oder zum Tatablauf machen kann, wird dringend gebeten, den Polizeinotruf 113 zu verständigen.

Was ist geschehen: Am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr haben Unbekannte versucht, ein Uhrengeschäft in der Rue Philippe II. in der Hauptstadt zu überfallen. Mit einem Lieferwagen waren sie rückwärts in das Schaufenster des Geschäfts gefahren. Das Sicherheitsglas hielt dem Aufprall jedoch stand.

Die Polizei berichtet von einem "versuchten" Überfall. Foto: Chris Karaba

Die Polizei meldet, dass zwei Täter vermutlich auf Fahrrädern in Richtung Avenue Emile Reuter geflüchtet seien. Die beiden Männer sind etwa 1,80 Meter groß und tragen schwarze Kleidung.

Bei dem Zwischenfall wurde ersten Erkenntnissen nach niemand verletzt.

Die Polizei war an der Kreuzung Rue Philippe II. mit der Rue Notre-Dame im Einsatz. Foto: LW