Polizei: Vermisste 21-Jährige ist wohlauf

Pierre SCHOLTES Sie wurde am Bahnhof in Ettelbrück angetroffen.

Seit Sonntagmorgen war eine 21-Jährige aus Angelsberg der Polizei als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt gegen 8 Uhr an ihrem Wohnort gesehen. Nun konnte die junge Frau aufgrund einer Zeugenmeldung in Ettelbrück am Bahnhof angetroffen werden. Sie ist wohlauf.

LW-Informationen zufolge waren sowohl der Polizeihubschrauber wie auch Hundestaffeln der Rettungsdienste in die Vermisstensuche eingebunden.

Bereits im September vermisst gemeldet

Nach der 21-Jährigen war bereits am vergangenen 26. September gesucht worden.

+++Intervention du 26/09/20+++Tout est bien qui finit bien...En fin de soirée la permanence du groupe cynotechnique... Gepostet von Groupe Cynotechnique am Samstag, 26. September 2020

Laut Polizei sei die Frau damals am Abend gegen 22.20 Uhr nach einem Zeugenhinweis in Heffingen angetroffen worden. Zuvor hatten Suchhunde ihre Spur in der Nähe von Meysembourg aufgenommen.

Weitere junge Frau bleibt vermisst

Nunmehr seit zwei Monaten wird indes Eva Katharina Zandbergen gesucht. Wie die Polizei auf LW-Nachfrage bestägtigt, gilt die 15-Jähre noch immer als vermisst. Von der jungen Frau fehlt seit dem 20. August jede Spur. Sie war an jenem Donnerstagabend zuletzt gegen 20.50 Uhr in Kirchberg gesehen worden.

Die Polizei ging damals davon aus, dass Eva Katharina Zandbergen sich im nahen deutschen Grenzgebiet aufhalten könnte. Deshalb wurde die Suche nach ihr insbesondere in und um Trier Anfang September intensiviert.

