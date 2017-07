(CBu/mth) - Der geflohene und zuletzt mit europäischem und internationalem Haftbefehl gesuchte Straftäter Luc Schiltz ist gefasst worden. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Schiltz habe sich am Freitagabend kurz vor Mitternacht an der Polizeidienststelle am Hauptbahnhof gestellt, heißt es weiter. Der Gesuchte wurde anschließend von Beamten in die Haftanstalt in Schrassig transportiert.

Nach Luc Schiltz wurde seit Freitag per Steckbrief von Europol ("Europe's most wanted") gefahndet. Schiltz wurde im November 2008 wegen Dokumentenfälschung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im September 2012 folgte eine Verurteilung zu neun Monaten auf Bewährung und eine Geldstrafe wegen Veruntreuung.

Wegen einer weiteren Betrugsaffäre saß Schiltz ab April 2014 ein Jahr in Untersuchungshaft, bevor er am 30. März 2017 zu sechs Jahren Haft, davon vier auf Bewährung und einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt wurde. Er wurde für schuldig befunden, betrügerische Finanzgeschäfte ausgeführt und vorsätzlich private Anleger um ihr Geld geprellt zu haben.

