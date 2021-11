Waffen, Drogen und rechtsextremes Propagandamaterial: Die Liste der Vergehen, wegen der ein Mann am Dienstag verhaftet wurde, ist lang.

Aus dem Polizeibericht

Polizei verhaftet bewaffneten Rechtsextremen

Waffen, Drogen und rechtsextremes Propagandamaterial: Die Liste der Vergehen, wegen der ein Mann am Dienstag verhaftet wurde, ist lang.

(LW) - Am Dienstagnachmittag hat die Polizei einen Mann festgenommen, der im Besitz von illegalen Waffen und von rechtsextremem Propagandamaterial war. Der Mann war den Behörden in der Avenue de la Libération in Schifflingen aufgefallen. Er war stark betrunken und pöbelte andere Gäste in einer Gastwirtschaft an.

Er führte einen Schlagring bei sich und hatte in einem Nebenraum der Wirtschaft eine geladene Schreckschusspistole versteckt. In der Folge wurde eine Hausdurchsuchung bei dem Mann durchgeführt. Dabei wurde eine Vielzahl illegaler Waffen und Betäubungsmittel (größere Mengen an Ecstasypillen) und rechtsextremes Propagandamaterial sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Verhaftung des Mannes an.

