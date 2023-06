Dr. Steffen Braun wurde am 30. Dezember 2022 zuletzt gesehen, sein Auto fand man brennend im Wald bei Wittlich. Die Polizei geht von Mord aus.

Polizei Trier ermittelt wegen Mordes an vermisstem Arzt

Tom RÜDELL Dr. Steffen Braun wurde am 30. Dezember 2022 zuletzt gesehen, sein Auto fand man brennend im Wald bei Wittlich. Die Polizei geht von Mord aus.

Die Polizei Trier und die Staatsanwaltschaft Trier haben sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Dabei geht es um ein spektakuläres Verbrechen, das sich um den Jahreswechsel in der Eifel bei Gerolstein, etwa eine Autostunde östlich von Weiswampach, ereignet hat. Der Fall soll auch am Mittwoch, 14. Juni, in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ vorgestellt werden.

Der 53-jährige Steffen Braun, Arzt am Krankenhaus in Daun, war am 3. Januar von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet worden, weil er nicht zur Arbeit kam. Zuletzt lebend gesehen hatte man ihn dort um die Mittagszeit des 30. Dezember 2022. Am frühen Morgen des 3. Januar wurde sein Auto in einem Waldgebiet zwischen Greimerath und Wittlich gefunden - der schwarze Ford Fiesta mit dem deutschen Kennzeichen DAU-PS 908 stand in Flammen und brannte völlig aus. Das Fahrzeug war auf einem Forstweg abgestellt, der von der Landesstraße 52 in östliche Richtung abzweigt. Die Feuerwehr stellte fest, dass ein Brandbeschleuniger im Spiel war. Der Ort Greimerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich liegt ungefähr 45 Kilometer entfernt von Gerolstein, wo Steffen Braun mit seiner Familie lebte.

Die Polizei geht mittlerweile nach ihren Ermittlungen davon aus, dass Steffen Braun nicht mehr lebt und Opfer eines Verbrechens wurde. Wie der „Trierische Volksfreund“ schreibt, hat die Trierer Mordkommission bereits im Februar die Ermittlungen übernommen. Eine Leiche wurde zwar bislang nicht gefunden - der 53-Jährige sei aber definitiv nicht im Auto verbrannt, so die Ermittler. Sein Leichnam sei aber sehr wahrscheinlich vorher mit dem Ford Fiesta an einen bisher noch unbekannten Ort gebracht worden.

Die Tat müsste sich laut Polizei am 30. oder 31. Dezember ereignet haben. Eine Suche mit Mantrailer-Hunden führte in die Wälder nahe Rockeskyll, einer Ortschaft, die etwa sechs Kilometer von Brauns Wohnort Gerolstein entfernt liegt. Dort läuft am Montag und Dienstag eine große Suchaktion der Polizei, bei der auch Leichenspürhunde zum Einsatz kommen sollen. Auch eine Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Personenbeschreibung des vermissten Steffen Braun

circa 1,70 m groß

kräftige Gestalt

circa 85 kg

Halbglatze, wenige graue Haare

wechselnde Barttracht: rasiert, meist Drei-Tage-Bart

Brillenträger, Hörgeräteträger (beidseitig)

Tätowierung: vier chinesische Schriftzeichen, Brust links

Hinweise werden unter 0049 651/9779-2480 oder vertraulich unter 0049 152 288 54 968 durch die Kripo Trier entgegengenommen. Für Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens und zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

