(che) - Am Montagabend musste die Feuerwehr aus Schengen gegen 20 Uhr ausrücken - in der Rue de Wintrange in Bürmeringen standen zwei Strohballen in Flammen.



Bereits am Tag zuvor meldete gegen 15.30 Uhr ein freiwilliger Feuerwehrmann einen Brand: etwa 150 Strohballen fielen den Flammen zum Opfer.

Die freiwillige Feuerwehr aus Bous, Remich, Stadtbredimus, Bad Mondorf, Emeringen, Schengen und Bürmeringen eilte herbei, um das Feuer zu löschen. Der Eigentümer der Strohballen rettete die unversehrten Strohballen mittels Stapelfahrzeug vor den Flammen.

Anhand eines Pfluges wurde eine Schneise angelegt um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern.



Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Staatsanwaltschaft benachrichtigt. Auf Anordnung wurden die Brandermittler sowie die Spurensicherung der Kriminalpolizei mit dem Fall betraut.



Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Zweckdienliche Informationen sollen an die Polizei aus Remich unter der Telefonnummer 2447-7500 weitergeleitet werden.