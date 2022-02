Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Gesucht werden drei schwarz gekleidete Männer.

Bahnhofsviertel

Polizei sucht Zeugen nach Messerstecherei

Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Gesucht werden drei schwarz gekleidete Männer.

(tom) - Nach einer Messerstecherei im hauptstädtischen Bahnhofsviertel hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Gegen 0.30 Uhr am Donnerstag wurde dem Notruf eine verletzte Person in der rue de Strasbourg gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen Mann an, der eine Stichverletzung aufwies. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde keine lebensbedrohliche Verletzung festgestellt. Nach ersten Ermittlungen wurde das Opfer auf der Straße in Höhe der Place de Paris angegriffen und verletzt.

Analyse: Die Sache mit den Messern Drei Messerstechereien binnen vier Wochen verführen zu voreiligen Schlussfolgerungen - die Fakten widersprechen jedoch.

Drei Männer entkamen nach dem Vorfall unerkannt, alle waren ganz schwarz gekleidet. Einer der Täter hatte kurze Rastalocken, weiteres ist nicht bekannt. Das Polizeikommissariat Luxemburg ist zurzeit mit den Ermittlungen beschäftigt.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu an die Polizei zu wenden.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.