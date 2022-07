Polizei sucht Zeugen nach Brand in Bonneweg

Im Zusammenhang mit einem größeren Feuer am vergangenen Wochenende bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

(TJ) - Am vergangenen Samstag kam es in Bonneweg zu einem Großbrand in einem Café an der Kreuzung der Rue Irmine mit der Rue du Parc. Das Gebäude wurde bei dem Feuer komplett zerstört.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und den Personen, die mehreren Bewohnern bei der Flucht aus dem Gebäude geholfen hatten.

Zweckdienliche Informationen zum Brand oder den Helfern sollen bitte dem „Service de Police Judiciaire - Section Enquêtes Spécialisées“ unter der Telefonnummer (+352) 244 60 6000 oder per E-Mail an spj.es@police.etat.lu gemeldet werden.



