LCD

Polizei sucht Zeugen nach Brand

Am Mittwochmorgen kam es im Lycée classique Diekirch vermutlich zu einer Brandstiftung.

Die Polizei sucht nach dem Brand eines Papierspenders in den Toiletten des Lycée classique Diekirch am Mittwochmorgen nach Zeugen. Das Feuer konnte dank der Geistesgegenwart einer zufällig anwesenden Person noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden und der Materialschaden hält sich in Grenzen. Dennoch wurde die Polizei mit Ermittlungen beauftragt, weil der Verdacht auf Brandstiftung besteht.

Dahersucht die Polizei nach Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alle Informationen sollen bitte der Polizeidienststelle Diekirch/Vianden unter der Telefonnummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu) mitgeteilt werden.

