(che) - Statt Hilfe zu leisten, nachdem eine Frau mitsamt Kinderwagen in der Bustür hängen blieb, fährt der Busfahrer nach dem Aussteigen der Frau einfach weiter.

Eine Frau war laut Polizeibericht am 12. Juli gegen 22.10 Uhr mit ihrem Kind, das sich in einem Kinderwagen befand, mit der Buslinie 11 Richtung Steinsel unterwegs. Als sie bei der Haltestelle "Eecher Klinik" aus dem Bus steigen wollte, verkeilte sich der Kinderwagen in der Bustür.

Da der Bus seine Fahrt fortsetzte, wurde der Kinderwagen um die eigene Achse geschleudert. Das Kind soll zu diesem Zeitpunkt im Kinderwagen gesessen haben.



Erst nachdem die Mutter und weitere Fahrgäste den Fahrer durch Rufe auf die Situation aufmerksam machten, hielt dieser an und die Mutter konnte das Kind in Sicherheit bringen. Der Busfahrer fuhr anschließend jedoch einfach weiter.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben. Personen, die über zweckdienliche Informationen verfügen, können diese der Polizeidienststelle in Luxemburg unter der Telefonnummer 2442-1200 mitteilen.