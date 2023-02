An zwei Stellen entledigte sich ein Unbekannter von diversem Sperrmüll. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugenaufruf

Polizei sucht Umweltsünder im Norden des Landes

Zwischen Mittwoch und Donnerstag, wurde entlang des CR338 zwischen der Ortschaft Lieler und dem Dreiländereck, Sperrmüll entsorgt. Am Freitag wurde an einem Waldrand in Weiswampach, genannt „Haargert“, sowie in Lausdorn weiterer Sperrmüll aufgefunden, welcher dort unberechtigterweise entsorgt wurde.

Beobachtungen, die zur Ermittlung der Urheber dieser illegalen Müllentsorgung führen können, sollen an die Dienststelle der Polizei in Ulflingen per Telefonnummer (+352) 244871000 oder per E-Mail: police.troisvierges@police.etat.lu geleitet werden.

