Zeugenaufruf

Polizei sucht Umweltsünder

Im Norden des Landes hat sich jemand auf fragwürdige Art und Weise alter Möbel entledigt.

(TJ/C.) - Zwischen dem 1. und 2 Mai wurden auf einem Feldweg nahe „Dickeschbour“ zwischen Heiderscheid und Heiderscheidergrund Holzbretter von älteren Möbelstücken illegal entsorgt.

Im Zuge dessen sucht die Polizei nach Zeugen, die über Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Fahrzeugen, der Herkunft des Mülls oder sonstige Informationen verfügen.

Zweckdienliche Hinweise sollen bitte an die Dienststelle Turelbaach per Telefonnummer (+352) 244851000 oder per E-Mail: police.turelbaach@police.etat.lu weitergeleitet werden.

Der Fundort befindet sich zwischen Heiderscheid und Heiderscheidergrund Foto: Polizei

