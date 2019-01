Nach einem Trickdiebstahl im August 2018 im Süden Luxemburgs bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei sucht Trickdiebe

Nach einem Trickdiebstahl im August 2018 im Süden Luxemburgs bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

(jt) - Am 29. August 2018 luchsten Trickdiebe einer Person Modeschmuck und eine Kreditkarte ab. Die Taten ereigneten sich in einem großen Kaufhaus in Esch/Alzette und in einer Wohnung in Zolwer. Fünf Monate später hat die Polizei nun Fotos aus Überwachungskameras veröffentlicht, die die mutmaßlichen Täter zeigen sollen.

Die beiden Verdächtigen – eine Frau und ein Mann – sollen mit der gestohlenen Kreditkarte eine größere Geldsumme an zwei verschiedenen Geldautomaten abgehoben haben. Zweckdienliche Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizeidienststelle Beles/Sanem unter der Telefonnummer 244521000 entgegen.

3 Die beiden Tatverdächtigen auf Bildern von Überwachungskameras. Bild: Polizei

Die beiden Tatverdächtigen auf Bildern von Überwachungskameras. Bild: Polizei