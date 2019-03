Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem unehrlichen Mitbürger.

Polizei sucht Trickdieb

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem unehrlichen Mitbürger.





(TJ) - Ein Ganove entnahm am 7. Dezember die EC-Karte eines unaufmerksamen Kunden aus dem Geldautomaten einer Bankfiliale in Steinfort und hob anschließend an einem zweiten Automaten eine größere Geldsumme ab. Nach getaner Arbeit steckte er die Karte wieder in den ersten Bankomaten zurück, sodass der Besitzer zunächst nichts von dem Diebstahl merkte.

Im Laufe der Untersuchung konnte der abgebildete Mann zweifelsfrei als Tatverdächtiger identifiziert werden. Alle zweckdienlichen Hinweise zur Person oder deren Aufenthaltsort können an die Polizeidienststelle in Capellen, Tel: 244301000 gereicht werden.