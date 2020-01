Die Polizei sucht derzeit nach einem gewalttätigen Kreditkartendieb, der die gestohlene Karte später für illegale Geldabhebungen nutzte.

Polizei sucht nach Zeugen von gewaltsamem Kreditkartendiebstahl

Die Polizei sucht derzeit nach einem gewalttätigen Kreditkartendieb, der die gestohlene Karte später für illegale Geldabhebungen nutzte.

(SC) - Wie die Polizei am Dienstag meldet, suchen Beamte derzeit nach einem gewalttätigen Kreditkartendieb.

Zeugenaufruf nach Kreditkarten-Diebstahl Die Frau hatte offenbar mehrfach versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben.

Er hatte seinem Opfer die Kreditkarte vor einiger Zeit an dem Geldautomaten einer Bank in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt gewaltsam abgenommen und danach unberechtigt Geld vom Konto seines Opfers abgehoben.

Die Polizei sucht in dem Zusammenhang nach Zeugen: Personen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen machen können, sind gebeten, sich an die Polizeidienststelle Luxemburg-Stadt unter der Nummer 244401000 zu melden.

