Das 16-jährige Mädchen wird vermisst und könnte sich in Esch/Alzette oder Luxemburg-Stadt aufhalten.

Polizeimeldung

Wo ist Leyla Theis?

Die 16-jährige Leyla Theis wird seit Donnerstag, 3. November, vermisst. Das Mädchen ist 1,60 Meter groß, von dünner Statur, hat kurzes braunes Haar und trägt eine Brille. Bei ihrem Verschwinden war sie mit einem schwarzen Hoodie, einer schwarzen Hose, einer blauen Jacke und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Vermisste könnte sich im Raum Esch/Alzette oder in Luxemburg-Stadt aufhalten.

Zweckdienliche Informationen zur vermissten Minderjährigen sollen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Tel.: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu weitergeleitet werden.





