Seit Dienstag verschwunden

Polizei sucht nach vermisstem Mann aus Echternach

Rui Miguel Pinto Da Silva Gonçalves verließ am Dienstag sein Haus und kam nicht mehr zurück. Die Polizei veröffentlichte eine Vermisstenmeldung.

(LW) - Der 31-jährige Rui Miguel Pinto Da Silva Gonçalves aus Echternach wird seit Dienstag, den 22. November vermisst. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Rui Miguel Pinto Da Silva Gonçalves wurde zuletzt am Dienstagabend gesehen. Foto: Polizei

Der Gesuchte wurde zuletzt am Dienstag gegen 22.50 Uhr an seiner Wohnadresse in Echternach gesehen. Er trägt braunes kurzes Haar, ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank. Er spricht Portugiesisch und Französisch. Pinto Da Silva Gonçalves ist womöglich mit einem weißen Fiat Punto mit den luxemburgischen Kennzeichen MR1406 unterwegs.

Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei aus Echternach per Tel.: (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail: police.echternach@police.etat.lu entgegen.

