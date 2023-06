Am Samstagmittag ist ein deutscher Motorradfahrer auf dem CR141A zwischen Mompach und Mertert tödlich verunglückt. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Bei Mompach

Polizei sucht nach tödlichem Motorradunfall nach Zeugen

Am Samstagmittag ist ein deutscher Motorradfahrer auf dem CR141A zwischen Mompach und Mertert tödlich verunglückt. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

(dme) - Am Samstagmittag kam es gegen 12.10 Uhr auf dem CR141A zu einem tödlichen Motorradunfall. Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Paderborn (D) war aus noch ungeklärter Ursache zwischen Mompach und Mertert in einer Rechtskurve mit den Leitplanken kollidiert, wie die Police Grand-Ducale mitteilt.



Nach dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Notarzt nach Reanimationsversuchen nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie des Fahrers an und beschlagnahmte das Motorrad. Die Strecke war während der Aufräumarbeiten zwischenzeitlich gesperrt.

Um den genauen Unfallverlauf rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich mit Hinweisen an die Polizeidienststelle Commissariat Museldall wenden, entweder via Telefon (+352 244701000) oder per E-Mail (police.museldall@police.etat.lu).

