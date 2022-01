In einem Wald war an Weihnachten der leblose Körper eines älteren Mannes gefunden worden. Die Polizei sucht nach der Identität des Toten.

In Remerschen

Polizei sucht nach Leichenfund nach Identität eines Mannes

(SH) - Bereits am vergangenen 25. Dezember war in einem Wald in Remerschen in der Gemeinde Schengen der leblose Körper eines Mannes gefunden worden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Identität des Verstorbenen. Er war über 70 Jahre alt und rund 1,68 Meter groß.

Als er aufgefunden wurde, trug er ein Flanellhemd mit grünen und blauen Karos, einen blauen Pullover mit schwarzen und roten Streifen am Kragen und an den Ärmeln. Wegen gesundheitlicher Probleme hatte der Mann wohl Schwierigkeiten, sich fortzubewegen.

Wer Informationen über die Identität des Mannes hat, soll sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen, dies unter der Nummer 24460-2121 oder per Mail an spj.ip-info@police.etat.lu.

Ein Bild des Verstorbenen ist auf der Internetseite der Polizei zu finden, in der Rubrik Zeugenaufrufe.

