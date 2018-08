Polizei sucht nach Autoeinbrecher

Die Polizei hat am Montag im Zusammenhang mit einem Autoaufbruch in Düdelingen Fotos des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

(m.r.) - Bereits im März soll ein unbekannter Mann im Parkhaus "Am Duerf" in Düdelingen in ein Auto eingebrochen sein. Der Alfa Romea Giulia wurde bei dem Vorfall stark beschädigt. Die Polizei hat nun in diesem Zusammenhang Fahndungsfotos veröffentlicht.



Informationen über den mutmaßlichen Täter und weitere Hinweise können an die Polizeidienststelle in Düdelingen ( 24469-500 ) weitergegeben werden.